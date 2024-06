Băiatul care a deteriorat camera video dintr-un pasaj subteran, identificat. Ce spune Poliția

14:30

Vineri, 7 iunie, Comisia Europeană va prezenta ambasadorilor UE o evaluare verbală a progreselor înregistrate de Moldova și Ucraina în ceea ce privește reformele de integrare europeană. Acest lucru a fost anunțat pe rețeaua socială X (fostă Twitter) de către editorul Radio Liberty pentru afaceri europene, Rikard Jozwiak. the Commission will on Friday give […]