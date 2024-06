Ion Ceban întreprinde o vizită de lucru în China. Primarul: „Sunt foarte multe oportunități de colaborare în diferite domenii”

19:10

În această dimineață, 4 iunie 2024, Procuratura Anticorupție a efectuat multiple percheziții în cadrul unei anchete comune între Republica Moldova și Republica Franceză, cu asistența Biroului Federal de Investigații (FBI) al Statelor Unite, ce investighează o presupusă schemă de corupție prin care persoane publice din Republica Moldova și din alte țări primesc mită pentru a interfera cu publicarea de către INTERPOL a Notificărilor Roșii pentru infractori din diferite țări anunțați în căutare internațională. Procuratura Anticorupție a pornit un dosar penal pe 2 aprilie 2024, pe baza informațiilor primite de la Parchetul Național Financiar al Franței (PNF). Ancheta franceză a fost inițiată pe baza informațiilor furnizate de INTERPOL. Ulterior, autoritățile din Marea Britanie au furnizat și alte informații relevante Procuraturii Anticorupție din Moldova. La 11 aprilie 2024, Republica Moldova și Republica Franceză au încheiat un acord de Echipă Comună de Investigație la sediul Eurojust la Haga, Olanda. Procuratura Anticorupție a solicitat și asistența FBI în calitate de specialiști în prelucrarea dispozitivelor digitale care urmau să fie ridicate în cadrul perchezițiilor autorizate. Presupusa schemă de corupție Organizația Internațională a Poliției Criminale (INTERPOL) este o organizație interguvernamentală cu 196 de țări membre, care ajută poliția să lucreze împreună, permițându-le să partajeze și să acceseze date despre infracțiuni și infractori, inclusiv prin emiterea de Notificări Roșii (Red Notices). O Notificare Roșie este o solicitare adresată autorităților de aplicare a legii din întreaga lume pentru a localiza o persoană în scopul extrădării, predării sau altor acțiuni similare. Se bazează pe o cerere făcută de o țară membră, care furnizează un mandat de arest sau un ordin judecătoresc emis de autoritățile judiciare din țara solicitantă. Țările membre își aplică propriile legi pentru a decide acțiunile întreprinse pe baza unei Notificări Roșie. Potrivit probelor acumulate până în prezent în cadrul anchetei comune, există o bănuială rezonabilă că un grup de persoane de diferite naționalități au implementat o presupusă schemă de corupție pentru a permite persoanelor care fac obiectul Notificărilor Roșii INTERPOL să obțină azil sau statut de refugiat în Republica Moldova și în alte țări, cu scopul de a bloca și șterge Notificările Roșii a acestora, prin plata de mită către funcționari publici, inclusiv în Republica Moldova. Presupusele sume plătite de beneficiarii acestei scheme se ridică la câteva milioane de dolari SUA. INTERPOL a alertat autoritățile de drept din Franța, țara gazdă a INTERPOL, despre această schemă și cooperează cu ancheta comună. Probe suplimentare au stabilit o bănuială rezonabilă că, într-o schemă de corupție suprapusă, o organizație criminală internațională cu legături cu persoane din Rusia, Ucraina, Belorusia și alte țări, suspectate de comiterea unor infracțiuni cibernetice care au cauzat daune de milioane de dolari, au plătit mită intermediarilor și persoanelor publice din Republica Moldova pentru a informa infractorii căutați cu privire la statutul Notificărilor Roșii in schimbul plăților. Serviciul Secret al Statelor Unite, FBI și Agenția Națională a Criminalității din Marea Britanie au furnizat informații relevante Procuraturii Anticorupție în cadrul acestei investigații. Perchezițiile La 4 iunie 2024, în temeiul unor mandate de percheziție autorizate de un judecător de instrucție din Republica Moldova, procurori și ofițeri din cadrul Procuraturii Anticorupție au efectuat 33 percheziții la 12 persoane, cu asistența procurorilor și ofițerilor francezi și FBI în calitate de specialiști în prelucrarea dispozitivelor digitale ridicate în cadrul perchezițiilor autorizate. În urma perchezițiilor, procurori și ofițeri anticorupție au ridicat dispozitive digitale, inclusiv telefoane mobile, laptopuri și calculatoare, alte obiecte și documente, care urmează să fie examinate din punct de vedere al relevanței și concludenții pentru cauza penală. Perchezițiile au avut loc azi dimineața cu susținerea deplină din partea instituțiilor publice vizate și sunt în desfășurare. Până la moment, 4 persoane au fost reținute pentru o perioadă de până la 72 de ore. Se vor efectua acțiuni suplimentare de urmărire penală pentru stabilirea tuturor împrejurărilor cauzei, în vederea adoptării unei hotărâri în condițiile legii, despre care publicul va fi informat. „Suntem determinați să luptăm împotriva corupției la nivel înalt sub toate formele, în special împotriva acelor scheme care pun în pericol cauzele penale în întreaga lume. Această investigație comună este o dovadă a faptului că cooperarea internațională între instituțiile de drept este esențială în detectarea și oprirea infractorilor corupți, care nu sunt limitați de frontiere naționale. Împreună, vom continua să lucrăm cu curaj și să livrăm rezultate pentru eliminarea corupției din instituțiile publice și pentru a face lumea un loc mai sigur pentru cetățenii noștri”, a declarat Veronica Dragalin, Șefa Procuraturii Anticorupție din Moldova. „Din partea Parchetului Național Financiar, sunt încântată de succesul operațiunilor desfășurate astăzi de autoritățile moldovenești, cu sprijinul anchetatorilor francezi și al partenerilor noștri americani și britanici. În calitate de primii destinatari ai alertei INTERPOL cu privire la o schemă de corupție care amenință fundamentele acțiunii sale, am putut testa puterea mecanismelor de cooperare internațională și angajamentul exemplar al omologilor noștri din Republica Moldova. Vom continua investigațiile cu determinare”, a declarat Céline Guillet, șef adjunct al Parchetului Național Financiar din Franța. „În cardul unei investigații, Serviciul Secret al SUA a descoperit Notificări Roșii INTERPOL care se aflau în posesia criminalilor. Am notificat INTERPOL, ducând la descoperirea acestei rețele de oficiali corupți”, a declarat Brian Lambert, director adjunct de investigații al Serviciului Secret al SUA. „Serviciul Secret al SUA lucrează îndeaproape cu partenerii noștri internaționali de aplicare a legii pentru a împărtăși informații pentru a ne asigura că, împreună, putem trage infractorii la răspundere pentru acțiunile lor.” „Acești oficiali corupți au abuzat pozițiile lor pentru a oferi un serviciu care le-a permis unora dintre cei mai serioși criminali din lume să opereze, să călătorească liber și să evite detectarea de către organele de urmărire penală. Ca parte a unei investigații comune în curs de desfășurare, NCA a descoperit probe care au identificat indivizi cheie și au dovedit că infractorii cibernetici beneficiau de acest serviciu. Colaborarea internațională este esențială pentru a perturba grupurile și organizațiile criminale care operează la scară globală. Această activitate, desfășurată împreună cu autoritățile spaniole, americane, moldovenești și franceze, arată că împreună avem un impact. Ne-am angajat să colaborăm cu partenerii noștri pentru a proteja Marea Britanie de efectele corupției, oriunde aceasta are loc în lume”, a declarat Paul Foster, director Threat Leadership, Agenția Națională a Criminalității din Marea Britanie. „Ambasada SUA este mulțumită că Biroul Federal de Investigații (FBI) a putut sprijini această operațiune importantă comună cu Republica Moldova, Franța și Regatul Unit. Statele Unite este angajată să lupte împotriva corupției și să susțină statul de drept în întreaga lume. Operațiunea de succes de astăzi reflectă parteneriatul mai larg dintre guvernele Republicii Moldova și SUA, în cadrul căruia lucrăm cot la cot pentru a ajuta la construirea unui viitor mai democratic, mai prosper și mai sigur pentru poporul Moldovei,” a declarat un reprezentant al Ambasadei SUA din Moldova. Secretarul general al INTERPOL, Jürgen Stock, a declarat: „Sistemele noastre robuste de monitorizare au identificat activități suspecte în legătură cu un număr mic de Notificări Roșii. Am luat măsuri imediate, inclusiv raportarea problemei autorităților din țara noastră gazdă, Franța. Peste 70.000 de persoane sunt supuse Notificărilor Roșii INTERPOL și, deși suntem încrezători în puterea sistemelor noastre, nu tolerăm utilizarea abuzivă de niciun fel. Apreciem eforturile autorităților implicate și vom continua să oferim sprijinul nostru deplin investigațiilor în curs.”