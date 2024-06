METEO. Vreme caldă cu maxime de până la 30 de grade Celsius

14:40

La 4 iunie în fiecare an este marcată Ziua internaţională a copiilor victime ale agresiunii (International Day of Innocent Children Victims of Aggression) prin care sunt recunoscute suferinţele copiilor din întreaga lume care sunt victime ale abuzului fizic, mental şi emoţional şi, în acelaşi timp, este susţinut angajamentul ONU de a proteja drepturile copiilor.