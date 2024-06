Studiu: Peste 65% din deșeurile menajere solide din Chișinău și Bălți pot fi transformate în energie

20:30

Tata a abandonat farfuria cu fasole, aruncând lingura cât colo, țâșnind din bucătărie ca ars, împingând ușa cu piciorul, cu palmele la gură, cu ochii bufnițați de spaimă, fugind în direcția dudului de la poartă, la poalele căruia a și vomitat, scuipând tot ce avea în gură. Adică fasole și pastile roz. Am fugit și eu după el, golindu-mi gura undeva în dreapta lui. La fel ca și tata, mi-am băgat trei degete în gât și mi-am provocat voma. Boram tot ce am mâncat, iar noi nu mâncasem nimic altceva to...