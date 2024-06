Invazia la scară largă a Rusiei a distrus cel puțin 210.000 de clădiri în Ucraina

Cel puțin 210.000 de clădiri din Ucraina au fost distruse de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei, potrivit unei analize publicate pe 4 iunie de The New York Times (NYT), scrie The Kyiv Independent.

