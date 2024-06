Victoria PNL înseamnă victoria dreptei în alegerile din 9 iunie

17:30

Prețul european al gazelor a sărit la cel mai înalt nivel în acest an, după întreruperi la o fabrică de procesare a gazelor din Norvegia, transmite Financial Times. La Bursa Intercontinentală, prețul de referință european TTF a depășit 38 de euro pe megawatt oră, cel mai ridicat de la începutul lunii decembrie, cu o creștere