Caz tragic la Hîncești: Un tânăr s-a înecat într-un iaz

Secretarul de stat american, Antony Blinken a anunțat că SUA pregătesc un sprijin financiar de 50 de milioane de dolari pentru Republica Moldova. Potrivit oficialului, banii sunt destinați să sprijine continuarea eforturilor de curățarea a sistemului justiției, dar și să consolideze capacitățile Republicii Moldova în fața interferențelor rusești.