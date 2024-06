CSM a respins transferul temporar al unui judecător la Curtea Supremă de Justiție

19:40

M-am dat jos din pat și am lipăit desculț la baie, oprindu-mă din când în când în diferite puncte ale camerei, ca să n-o trezesc din somn pe Oxana, căci ea aproape că n-a închis un ochi toată noaptea și nu de aia că am fi făcut dragoste non-stop – dragoste n-am mai făcut de când a început războiul- din clipa când au răsunat primele împușcături în Baghebi, unde se afla și căminul nostru studențesc, n-am mai făcut dragoste de neam. Mai continuam să dormim împreună, în același pat, dezbrăcați ca ș...