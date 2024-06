Ofițerii INI si procurorii PCCOCS, anunță reținerea a doi bărbați din raionul Nisporeni, după ce ar fi estorcat 10.000 de euro de la un tată și un fiu din aceeași localitate

14:00

Șoferii care dețin certificatul de tractorist-mecanic eliberat de Inspectoratul de stat „Intehagro" vor trebui să dețină și permisul eliberat de ASP pentru a se deplasa cu tractorul sau altă tehnică agricolă pe drumurile publice. Noile cerințe pentru conducerea vehiculelor agricole au fost comunicate astăzi de către Vasile Șarban, secretar de...