VIDEO/FOTO Investiții în dezvoltarea tinerilor din Moldova. Cinci microbuze, donate Centrelor de Tineret din țară

13:20

Irina Vlah, fondatoarea Asociației „Platforma Moldova”, a comentat decizia primarului capitalei, Ion Ceban, de a nu participa în alegerile prezidențiale din acest an. „Eu cred că pentru sine a ales cea mai bună opțiune, are motivele și planurile sale… Eu îmi amintesc de faptul că în 2015 am obținut mandatul de bașcan, iar în 2016 […] Articolul Irina Vlah, despre decizia lui Ion Ceban privind prezidențialele: Am fost într-o situație similară… apare prima dată în Realitatea.md.