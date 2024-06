doc | Ion Munteanu a fost numit în funcția de procuror general

10:30

Studiul a luat în considerare factori precum recenzii Google, numărul de recenzii „stresante”, cererile de bagaje pierdute, punctualitatea şi numărul de pasageri care trec prin fiecare aeroport. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Heathrow a fost numit cel mai stresant aeroport din Europa, deoarece a pierdut 34.000 de bagaje într-un an, potrivit express.co.uk, citat de Mediafax. Aeroportul … The post Topul celor „mai stresante” aeroporturi din Europa. Pierd zeci de mii de bagaje first appeared on ZUGO. Articolul Topul celor „mai stresante” aeroporturi din Europa. Pierd zeci de mii de bagaje apare prima dată în ZUGO.