Republica Moldova are procuror general. Ion Munteanu a depus jurământul

14:10

„A fost efectiv șocant să vezi reacțiile celor de la putere și ale celor care susțin puterea după ce a fost făcută publică informația despre întâlnirea liderilor opoziției la care s-a discutat posibilitatea înaintării unui candidat comun în cadrul alegerilor prezidențiale din toamnă”. Este reacția jurnalistei Natalia Morari, după ce a organizat recent o întrevedere cu liderii mai multor partide de opoziție în vederea identificării unui candidat comun la alegerile prezidențiale. Potrivit ei, a fost josnic de urât și nedemn pentru niște oameni care tot insistă că-s buni, deși au renunțat deja la acest slogan. Natalia Morari spune că această reacție din partea guvernării și a simpatizanților săi a venit din cauza faptului că aceștia se tem.„Înjurături, blesteme, etichetări, atacuri – isteria lor nu s-a oprit nici o zi și, din câte am văzut, a continuat și ieri. La cât de mizerabil s-a reacționat, ai putea crede că cei care am stat la aceeași masă am fi declanșat război. Deși inițial m-a șocat, eu am înțeles acest atac furibund. Și fiți, vă rog, atenți - ei se tem. Ei se tem de oamenii care gândesc, care pun la îndoială ceea ce întreprinde guvernarea. Dacă cineva își permite să ridice capul, pentru ei asta e inadmisibil, ei nu pot admite că noi ne putem vedea, discuta, analiza și propune alternative. Logica politică elementară spune că dacă puterea nu ar fi văzut în noi vreun pericol, nici nu ar fi reacționat și ar fi ignorat, ca de obicei, acest eveniment. Însă noi i-am deranjat acolo unde pe ei cel mai tare îi doare”, a scris Natalia Morari pe Telegram. Potrivit jurnalistei, reacția bolnăvicioasă a puterii la acțiunea noastră banală demonstrează panica lor. „Se tem că vor pierde puterea, deoarece pentru ei puterea înseamnă bani, comfort, pentru unii libertate până la urma urmei. Ei chiar se tem de ideea unui candidat comun neutru. Și știți de ce? Pentru că de el va fi greu de lipit amenințări cu războiul, cu venirea lui Putin drept în Piața Marii Adunări Naționale, cu aterizarea extratereștrilor, cu ieșirea Satanei de sub pământ. Asta nu va mai merge. Există așa o noțiune ca sinergie – când efectul sumei este mult mai mare decât suma efectelor luate separat. Așa e și aici. Și nu credeți poveștilor că puterea va exclude acest candidat din cursă – asta ar însemna punerea în sicriu a tot ce înseamnă legitimitatea alegerilor. Înțeleg bine că fiecare partid are propriul interes, dar sunt așa momente în istorie când interesul oamenilor trebuie să prevaleze. Încercați să-i întrebați pe oamenii voștri din partid – mă refer nu la cei din executiv, dar la simplii simpatizanți – întrebați-i ce cred ei despre unificarea eforturilor comune în jurul unui candidat neutru. Surprinși veți rămâne!”, a mai scris Morari. În context, Natalia Morari spune că opoziția nu mai are dreptul moral să fie cea care doar reacționează la agenda puterii. Asta întrucât, potrivit ei, oamenii așteaptă acțiuni concrete și apărarea intereselor lor, dar nu doar intereselor înguste de partid. „Un candidat comun neutru, ajungând în funcția de președinte, este garanția că în 2025 noi putem avea alegeri parlamentare cu adevărat libere și democratice. Or, cât de libere și democratice au fost alegerile locale din anul trecut noi am simțit cu toții. Haideți să nu mai fim naivi - o întâlnire a demonstrat cît totuși de fricoasă și lașă este puterea. Știți de ce? Pentru că ea simte ce vor azi oamenii și se teme că opoziția ar putea oferi această soluție. Întrebarea rămâne dacă opoziția astăzi e în stare s-o facă”, a conchis aceasta.Amintim că șase lideri ai opoziției au acceptat invitația jurnalistei Natalia Morari de a se așeza la masa de dialog și a discuta despre eventuala identificare a unui candidat comun la alegerile prezidențiale din această toamnă. La discuții au participat Igor Dodon, Irina Vlah, Ion Chicu, Tudor Ulianovschi, Gaik Vartanean și Vlad Filat.