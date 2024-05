Șeful din Poliție care a refuzat mita de 20.000 de dolari a fost avansat în grad înainte de termen

10:00

Un medic ginecolog din Chișinău a fost condamnat pentru malpraxis. Potrivit procurorilor, inculpata, în calitate de medic obstetrician-ginecolog în cadrul IMPSP „Institutul Mamei și a Copilului", a încălcat prevederile Legii ocrotirii sănătății nr. 411 din 28.03.1995, a neglijat regulile și metodele de acordare a asistenței medicale la primirea nașterii, fapt ce s-a soldat cu vătămarea …