Polițistul care a refuzat mita de $20 000 a fost avansat în grad înainte de termen

11:40

O nouă alertă meteo în Republica Moldova. A treia zi la rând țara noastră se află sub cod galben de instabilitate atmosferică. Pe 30 mai, meteorologii au anunțat că până la ora 22:00 se așteaptă ploi de scurtă durată, izolat averse puternice cu grindină și intensificări ale vântului. Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova […] The post A treia zi de cod galben în Moldova: se așteaptă grindină, descărcări electrice și vânt puternic appeared first on NewsMaker.