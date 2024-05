Ziua în care democrații au “putinizat” America

20:50

Un deputat PAS și unul din PSRM, bărbați, ar trăi “în concubinaj”, afirmă liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi. El a refuzat să dea vreun nume dar a precizat că deputatul socialist are familie. Potrivit lui Usatîi, în Parlament ar fi 18% reprezentanți ai LGBT. The post VIDEO: Renato Usatîi dezvălui că un deputat PAS și unul din PSRM ar trăi “în concubinaj” appeared first on Omniapres.