Dorin Recean a felicitat Misiunea de Parteneriat a UE în R.Moldova cu ocazia unui an de activitate

Ajutorul militar oferit Ucrainei de statele NATO trebuie să atingă cel puţin 40 de miliarde de euro pe an, atât timp cât va fi necesar în războiul cu Rusia, a declarat vineri la Praga secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit AFP și Agerpres. • "De la invazia Rusiei în Ucraina în 2022, aliaţii au furnizat aproximativ 40 de miliarde de euro pe an ca ajutor militar pentru Ucraina. Trebuie să menţinem cel puţin acest nivel de sprijin în fiecare an, oricât timp va fi necesar", a indicat...