Polițistul care a refuzat mita de $20 000 a fost avansat în grad înainte de termen

A murit actrița rusă de teatru și film Anastasia Zavorotniuk. Mesajul despre deces a apărut pe contul oficial de Instagram al actriței. Zavorotniuk, în vârstă de 53 de ani, a fost diagnosticată cu cancer în urmă cu câțiva ani. „Dragi prieteni! Este imposibil de înțeles și foarte greu de găsit cuvintele potrivite. Astăzi noaptea, după […]