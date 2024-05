/VIDEO/ Graffiti, break dance și skateboarding. Festivalul Urban Vibes a revenit la Bălți

14:00

Peste 200 de bărbaţi din nordul ţării și-au amintit cum e să facă târâș pe coate. VLAD ȘAPTEFRAȚI, rezervist: „Astăzi am avut trageri, zilele trecute ne-am pregătit pentru această zi, am efectuat mai multe exerciții și astăzi am reușit cu succes să ochim țintele propuse și inamicul se pare că a fost distrus. Eu personal […]