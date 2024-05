Reacții furioase la Moscova; Medvedev amenință Occidentul cu lovituri nucleare tactice

21:50

Directorul turneului a făcut anunțul: ”Simona Halep are un wild card pregătit”. E așteptată pe teren în România Daniel Dobre, directorul turneului de tenis Iaşi Open, care va trece în acest an de la categoria WTA 125 la WTA 250, şi care va avea loc în perioada 21-26 iulie la baza Ciric, a afirmat, joi, într-o conferinţă de presă, că Simona Halep are un wild card pregătit pentru a putea să participe la competiţie. "Această noutate a turneului am aflat-o şi eu destul de târziu şi un pic m-a surpri...