MINISTRUL ECONOMIEI ȘI DIGITALIZĂRII VA AVEA O CONVORBIRE TELEFONICĂ CU OMOLOGUL SĂU NORVEGIAN

Infotag, 31 mai 2024 13:30

MINISTRUL ECONOMIEI ȘI DIGITALIZĂRII VA AVEA O CONVORBIRE TELEFONICĂ CU OMOLOGUL SĂU NORVEGIAN

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