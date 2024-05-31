PARLAMENTUL ADOPTĂ O DECLARAȚIE DE CONDAMNARE A POLITICII DE GENOCID A RUSIEI FAȚĂ DE UCRAINA
Infotag, 31 mai 2024 13:30
PARLAMENTUL ADOPTĂ O DECLARAȚIE DE CONDAMNARE A POLITICII DE GENOCID A RUSIEI FAȚĂ DE UCRAINA
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