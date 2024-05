7,6 milioane de cazuri de febră dengue în 90 de țări, inclusiv în Europa. OMS este în alertă: Riscul de răspândire e ridicat

12:10

Sportivul Centrului Sportiv de pregătire a Loturilor Naționale, Radu Lefter, a devenit campion european în cadrul Campionatul European de Lupte rezervate vârstei sub 23 de ani. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Acesta a cucerit medalia de aur, după ce a trecut în ultimul act al categoriei de greutate de până la 97 kg de Soslan … The post foto | Luptătorul Radu Lefter a devenit campion european la categoria sub 23 de ani first appeared on ZUGO. Articolul foto | Luptătorul Radu Lefter a devenit campion european la categoria sub 23 de ani apare prima dată în ZUGO.