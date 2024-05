Videoclip fals pe site-uri obscure despre deschiderea unei „tabere militar-turistice” în Moldova. Reacția Guvernului

15:30

Între 6 și 7 iunie, sub genericul la «Powering a 100% Digital Tomorrow», la Chișinău Arena are loc cel mai mare eveniment digital al țării — Moldova Digital Summit. Această ediție este un punct de întâlnire pentru experți internaționali și locali, inovatori, autori de renume mondial, lideri de opinie, precum și pentru toți cei pasionați de digitalizare și inovație. Moldova Digital Summit 2024 aduce în prim plan discuții despre transformarea […] The post Moldova Digital Summit: EVO, MIA pentru afaceri, noul buletin digital și alte noutăți pe care nu le poți rata! appeared first on NewsMaker.