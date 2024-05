LIVE: Ultimul sunet de clopotel la Liceul Teoretic „Mircea Eliade” din Nisporeni

08:40

Procurorii anticorupție au în gestiune 220 de dosare, iar activitatea Procuraturii Anticorupție ar putea fi accelerată dacă instituția ar fi capacitată așa cum prevede legea. O spune procurorul-șef adjunct al Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, potrivit căruia lipsa unui sediu adecvat limitează procurorii anticorupție în activitatea lor. Potrivit adjunctului Veronicăi Dragalin,... The post Octavian Iachimovschi: Procuratura Anticorupție are în gestiune 220 de dosare. Problema sediului este una tristă appeared first on ALBASAT.