Horoscop 31 mai – zodia pentru care se observă o reușită în plan financiar

Despre înrăutățirea situației din Moldova, inclusiv despre problemele legate de implementarea reformelor în sectorul justiției și lupta împotriva corupției, vorbesc deja și așa-numiții parteneri externi ai țării, dar nu este clar cine dintre autoritățile republicii își asumă responsabilitatea pentru aceasta. Despre acest lucru a declarat expertul în securitate și fostul viceministru de externe, Valeriu Ostalep, […]