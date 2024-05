(video) Noile VW Tiguan, MIFA 7, Ford Tourneo Custom și Renault Scenic E-Tech au fost la Euro NCAP

12:30

Pe 28 mai 2024, șeful Departamentului principal al Ministerului Afacerilor Interne din Federația Rusă a anunțat că serviciul ГИБДД a revenit oficial la vechea denumire ГАИ (Госавтоинспекция, Inspectoratul de Stat pentru Automobile). „Acum am devenit Inspectoratul de Stat pentru Automobile, ГИБДД este eliminat, am reglementat din punct de vedere legislativ. Miliție nu știu dacă va […] Articolul Back in USSR. ГИБДД-ul din Rusia a revenit la denumirea ГАИ apare prima dată în Autoblog.md.