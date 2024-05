(foto) Scurtmetrajul unui regizor moldovean va fi prezentat în cadrul celui mai mare festival de film din Asia

10:00

Vara este probabil cel mai așteptat anotimp al elevilor, pentru că e vacanța cea mare, ceea ce înseamnă că timp de trei luni uită de învățat, de teme și evaluări. Deși elevii nu mai vin la școală în această perioadă, profesorii continuă să lucreze o parte din ea. Conform articolului 299 din Codul muncii, cadrele didactice din instituțiile de învățământ superior, colegii, licee, gimnazii și școli generale beneficiază de 62 de zile calendaristice de concediu pe an, adică două luni de vară. Acest lucru ar însemna că rămâne o lună în care aceștia încă vin la școală. Am fost curioși să aflăm cu ce se ocupă profesorii în perioada respectivă și am discutat cu trei profesoare. Сообщение Acte, curățenie în clasă și poate încă un job. Trei profesoare ne-au povestit cu ce se ocupă vara появились сначала на #diez.