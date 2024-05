Crimă din gelozie: Polițiștii din Soroca au reținut un bărbat de 36 de ani; Ar fi ucis cu sânge rece un tânăr din Bădiceni

09:30

FT: NATO are doar 5% din capacitatea antiaeriană necesară pentru a proteja Europa de Est, în cazul unui atac la scară largă. Potrivit unei evaluări făcute chiar de NATO, alianța are doar 5% din capacitatea antiaeriană necesară pentru a proteja Europa de Est, în cazul unui atac la scară largă. Dezvăluirea vine în momentul în care se pune problema trimiterii unor baterii Patriot în Ucraina. Prestigioasa publicație britanică citează mai mulți oficiali ai NATO care vorbesc despre o evaluare făcută c...