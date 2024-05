Italia nu acceptă ca armele occidentale să fie folosite de ucraineni pentru atacuri în Rusia

17:00

Luptătoarea Irina Rîngaci a devenit campioană europeană Under 23. În finala categoriei de greutate 65 kg, ea a dispus cu 11-3 de rusoaica Ekaterina Koshkina. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. La Baku, Irina Rîngaci le-a mai învins pe Laura Godino (Italia) și Nesrin Bas (Turcia), anunță Comitetul Național Olimpic și Sportiv. La 55 kg, Mihaela … The post Irina Rîngaci a devenit campioană europeană Under 23 first appeared on ZUGO. Articolul Irina Rîngaci a devenit campioană europeană Under 23 apare prima dată în ZUGO.