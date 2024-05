Elon Musk ar putea deveni consilier politic a lui Donald Trump

12:00

Vladimir Putin a „pus ochii" pe insula suedeză Gotland, un teriotoriu de o importanță strategică pentru NATO, a avertizat șeful apărării din Suedia, Micael Bydén, scrie Politico. Gotland, cea mai mare insulă din Suedia și comparabilă ca mărime cu cel mai mic stat american Rhode Island, este situată strategic în mijlocul Mării Baltice – între […]