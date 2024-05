Directoarea unei grădinițe din Chişinău a fost reținută într-un dosar de corupție, după ce a fost denunțată de mai mulți părinți

09:00

Luptătoarea Mihaela Samoil a cucerit medalia de bronz la Campionatul European de lupte, rezervat sportivelor sub vârsta de 23 de ani, care are loc în capitala Azerbaijanului. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ea a învins-o în finala mică a categoriei de greutate de până la 55 kg pe turcoiaca Tuba Demir, cu scorul de 8-4.