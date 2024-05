Cursul valutar oficial la 30.05.2024

09:40

În luna aprilie a acestui an, creditele noi acordate au constituit 5 510,0 milioane de lei, în creștere cu 7,1% față de luna martie. Partea majoră (75,5%) reprezintă creditele în moneda națională, care au constituit 4 159,7 milioane lei, în creștere cu 8% față de luna precedentă. Din perspectiva termenelor... The post Moldovenii preferă să împrumute de la bănci pe termene de la 2 până la 5 ani appeared first on ALBASAT.