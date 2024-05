(AUDIO) „Fundația de intrare este 3 000 de lei”. Directoarea unei grădinițe din Chișinău, reținută de ofițerii CNA

13:20

Deputata Partidului de guvernare Acțiune și Solidaritate (PAS) Olesea Stamate, ex-președintă a Comisiei juridice, numiri și imunități a declarat că în proiectul de lege privind modificarea articolului 337 din Codul Penal – „trădare de patrie" – nu se regăsește „dezinformarea". Potrivit deputatei, în proiectul înregistrat de deputații PAS se dorește o reorganizare a conținutului acestui […]