ULTIMA ORĂ: Răsturnare de situație în cazul Aeroportului

La aproape un an de la iniţierea investigaţiilor în dosarul drumului Leova-Bumbăta, care are aproximativ 3,6 km şi a costat circa 3,5 milioane de euro, Procuratura Anticorupţie afirmă că cercetările continuă. Solicitaţi de către newtv.md reprezentanţii instituţiei ne-au spus că în această perioadă au fost efectuate mai multe percheziţii în birourile angajaţilor “Administraţiei de Stat […] The post Procuratura Anticorupţie CONFIRMĂ că investigaţiile în dosarul Leova-Bumbăta continuă appeared first on Omniapres.