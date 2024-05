Maia Sandu, alături de Antony Blinken: „Ne spirijiniți în visul nostru; Moldova va reuși să construiască un viitor liber”

15:30

Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a sosit la Chișinău Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a venit în Republica Moldova. Avionul oficialului american a aterizat pe Aeroportul Internațional Chişinău. U.S. Secretary of State Antony Blinken waves after disembarking the plane upon arriving in Chisinau, Moldova, May 29, 2024. Vadim Ghirda/Pool via REUTERS Precizăm că, la Chişinău, Antony Blinken se va întâlni cu preşedinta Maia Sandu şi alţi responsabili, într-un context în care oficia...