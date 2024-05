Blinken, aflat la Chișinău, a anunțat un nou sprijin de $50 milioane pentru Moldova

11:20

Conducerea de vârf a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) nu a venit la evenimentul de semnare a „Pactului pentru Europa", întrucât documentul nu are valoare juridică. Precizarea a fost făcută de către deputata Olesea Stamate, vicepreședintă PAS. În cadrul ediției din 28 mai a emisiunii „Puterea a patra" de la N4, Olesea Stamate a fost […]