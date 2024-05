/VIDEO/ Invazie de ciori în satul Tomeștii Noi din raionul Glodeni. Oamenii sunt disperați

09:00

Luptătorul Radu Lefter a devenit campion european Under 23. În finala de la Baku, el l-a învins pe rusul Soslan Dzhagaev, care a evoluat la competiția continentală sub drapel neutru. La ediția din acest an a Campionatului European U-23, Radu Lefter i-a mai învins pe grecul Angelos Kouklaris (11-0) și georgianul Merab Suleimanishvili (14-4).