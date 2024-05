Opoziția extraparlamentară îngrijorată de noile propuneri la Codul Penal, legat trădarea de patrie

13:40

Alegerea procurorului general este o condiționalitate care trebuie îndeplinită cât mai curând, a declarat ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, la o emisiune de la Pro TV. Or, numirea unui șef al Procuraturii este una dintre cerințele înaintate de Uniunea Europeană în contextul în care la sfârșitul lunii iunie ar putea începe negocierile oficiale de aderare a ... Ministrul Justiției: Alegerea procurorului general trebuie urgentată – Mandatul PG va fi unul important, are multe de făcut în contextul de integrare europeană