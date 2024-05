Moldova Digital Summit: EVO, MIA pentru afaceri, noul buletin digital și alte noutăți pe care nu le poți rata

12:00

Institutul Cultural Român la Chișinău „Mihai Eminescu" organizează cea de-a 33-a ediție a Festivalului Internațional „Zilele Muzicii Noi". În acest an, evenimentul se desfășoară sub genericul „Muzica românească de pe ambele maluri ale Prutului" și are loc în perioada 12-14 iunie.