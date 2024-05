Moldova își mărește stocurile de securitate al gazelor naturale: câte zile de iarnă vor acoperi cele 47 mln m3

17:30

Președinta Maia Sandu a semnat decretul de acordare a cetățeniei Republicii Moldova câtorva membri ai trupei Bi-2 și familiilor lor. Anunțul a fost făcut de șeful de Cabinet al șefei statului, Adrian Băluțel, pe 27 mai, într-un mesaj pe canalul său de Telegram. „Țara noastră este deschisă și primitoare pentru oamenii care aleg pacea, care […] The post Câțiva membri ai trupei ruse Bi2 au deveni cetățeni ai Moldovei. Maia Sandu a semnat decretul appeared first on NewsMaker.