LIVE// Conferință de presă după ședința Guvernului Republicii Moldova din 29 mai 2024

Programul Prima Casă Plus va fi disponibil pentru cetățeni, începând cu luna iulie 2024, iar până atunci Guvernul va finaliza procesele necesare, pentru a simplifica procedurile de accesare. Despre modificările operate pentru îmbunătățirea programului a vorbit prim-ministrul Dorin Recean, în cadrul unei conferințe de presă. „Guvernul lansează programul Prima Casă Plus, un ajutor de stat țintit, […]