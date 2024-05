Schimbări la licitația în chinuri de la Aeroportul Chișinău! Marea miză: spațiile comerciale

10:00

Ryanair a anunţat că tarifele aeriene în sezonul de vârf al verii se vor situa sub prognozele anterioare ale companiei, o notă de prudenţă rară din partea unei industrii care a cunoscut un boom în ultimul an, raportează Financial Times. Directorul executiv Michael O’Leary a declarat luni că cererea generală de zboruri a fost „pozitivă”, […] Articolul Un low-cost de peste Prut anunță prețuri mai mici la bilete chiar și cu avioanele pe jumătate goale apare prima dată în Bani.md.