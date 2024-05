Selecționerul Belgiei a anunțat lotul pentru EURO 2024! Lukaku, De Bruyne și Doku vor întâlni România

14:30

Programul Prima Casă Plus, lansat: Suma limită a creditului, majorată până la 2,5 milioane de lei Guvernul a lansat programul Prima Casă PLUS, un ajutor de stat dedicat familiilor Republicii Moldova și care va fi disponibil din luna iulie. Premierul Dorin Recean a anunțat astăzi că va fi extinsă lista de beneficiari la specialiștii care nu au statut de angajați: avocați, executori judecătorești, mediatori, taximetriști, artiști, etc. De asemenea, Executivul a majorat suma limită a creditului: de...