Diana BALLERINI s-a apucat de agricultură și e convinsă că afacerea le va aduce milioane

11:50

Prezentatoarea TV și influecera Lilia Ojovan alias Lilu are două fiice, care tocmai au făcut un pas serios pe scenă. Fetele nu au urmat deocamdată calea profesională a mamei, dar și-au ales o altfel de activitate, pe care timp de jumătate de an, Lilu a ascuns-o. Amelie și Teia fac canto de 6 luni și […] Articolul De jumătate de an, LILU ascunde ocupația fiicelor: „Ne dorim să crească departe de presiunea de a fi vedete” apare prima dată în CanCan.