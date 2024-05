Cea mai bună țară din lume pentru călătorii și turism în 2024, desemnată de către Forumul Economic Mondial

10:50

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a tras un semnal de alarmă cu privire la regresele înregistrate în lupta împotriva bolilor cu transmitere sexuală (BTS), transmite miercuri agenţia DPA, citat de Digi24. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Numărul anual al cazurilor noi de infecţii cu sifilis a crescut de la aproximativ 7,1 milioane în 2020 la circa