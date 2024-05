„Am aflat cine-mi sunt prietenii”. Reacția ex-procurorului general, după ce a fost achitat într-un dosar de abuz în serviciu

21:10

Pe rețelele de socializare au apărut mai multe imagini cu un aparat de zbor de mici dimensiuni, cuprins de flăcări. Despre incident a fost sesizată și Poliția, are a precizat că, potrivit unui martor, obiectul zburător s-ar fi prăbușit în raza raionului Ialoveni. Ulterior, Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova a precizat că informațiile nu […] The post (VIDEO) Informațiile despre o aeronavă prăbușită la Ialoveni nu s-au confirmat appeared first on NewsMaker.