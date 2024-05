Cum putem face orașe mai bune împreună. Exemplul municipiului Soroca

10:15

Sportiva din Moldova Nicoleta Cojocaru a cucerit trei medalii de aur la Campionatul Mondial de Haltere Under 17. Campionatul are loc în Peru.