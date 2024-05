Pe 1 iunie va fi organizat un marș în susținerea parcursului european al Republicii Moldova

09:30

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță despre consultarea publică a proiectului de modificare a Metodologiei desfășurării examenului pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule și documentarea cu permis de conducere Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Modificările pentru examenele destinate viitorilor șoferi, conform inițiativei, propun o serie de amendamente la Metodologia desfășurării examenului pentru obținerea dreptului … The post Schimbări la examenele pentru viitorii șoferi. Ce prevede proiectul first appeared on ZUGO. Articolul Schimbări la examenele pentru viitorii șoferi. Ce prevede proiectul apare prima dată în ZUGO.