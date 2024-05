Poliția de Frontieră a aplicat refuz la intrarea în R. Moldova pentru 19 cetățeni străini

17:10

Liderul partidului MAN, Ion Ceban, a anunțat că nu va candida la alegerile prezidențiale care vor avea loc toamna acestui an și că rămâne să-și exercite mandatul de primar general al municipiului Chișinău, transmite IPN. • „Am spus de fiecare dată și declar și astăzi că nu sunt interesat să candidez la funcția de președinte al Republicii Moldova în toamna acestui an, deoarece oamenii mi-au încredințat votul lor și eu nu pot să-i dezamăgesc. Am vorbit despre asta acum 2 ani și de atunci am spus a...