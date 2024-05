Horoscop 28 mai – zodia care are de luat o decizie care îi poate schimba viața

07:50

Alexandru Bujorean susține că Maia Sandu are cel mai mare antirating în Republica Moldova, conform sondajelor. Ea mai are o șansă ca să devină un candidat comun a mai multor partide pro-europene și condiția noastră a fost ca să demită Guvernul sau unii miniștri care nu fac față și asupra cărora planează suspiciuni de corupție, […] The post VIDEO Alexandru Bujorean: Maia Sandu a refuzat să demită miniștrii toxici din Guvern appeared first on Omniapres.